O comércio varejista é um dos pilares da economia brasileira, gerando empregos e movimentando o consumo. Mas o seu desempenho está seriamente ameaçado pelo atual cenário econômico, que tem imposto desafios significativos, especialmente para o varejo em Goiás, e a poucas semanas do Dia dos Pais e de outras datas estratégicas, como o Dia das Crianças, Black Friday e o Natal.\nHá entre os lojistas uma preocupação latente com os reflexos de fatores como a alta inadimplência; os juros elevados; a inflação persistente, que pressiona o orçamento das famílias; e o número cada vez maior de pessoas viciadas em jogos de apostas on-line, as bets, que têm desestabilizado financeiramente muitas famílias em Goiás e no restante do Brasil.\nA Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE referente a abril de 2026 deu uma dimensão mais precisa desse cenário. Segundo o levantamento, Goiás registrou uma queda brusca de 3,8% no volume de vendas nesse período, a maior no estado em quase cinco anos. Esses números não são meras estatísticas; representam lojas com estoques parados, empregos ameaçados e a dificuldade de muitos empresários em manter suas portas abertas.