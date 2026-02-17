Vivemos uma contradição silenciosa e reveladora do nosso tempo. Nunca se falou tanto sobre saúde mental e, ao mesmo tempo, nunca foi tão evidente a dificuldade das pessoas em lidar com os próprios pensamentos, emoções e estados internos. O que se observa no cotidiano não é apenas estresse ou adoecimento psíquico, mas um fenômeno mais amplo: um analfabetismo da mente.\nEsse analfabetismo não se refere à falta de inteligência ou informação. Pelo contrário. Ele emerge justamente em uma sociedade altamente informada, conectada e produtiva. Pessoas capazes de operar tecnologias complexas, tomar decisões rápidas e lidar com múltiplas tarefas, mas que não foram ensinadas a compreender o funcionamento da própria mente. Pensam o tempo todo, mas raramente com clareza. Reagem emocionalmente, mas sem consciência do que sentem ou por que sentem.