Anápolis é uma cidade que representa a força de Goiás e a capacidade de um povo de transformar desafios em oportunidades. Sua localização estratégica, sua vocação empreendedora e sua capacidade de atrair investimentos fizeram do município uma das principais referências de desenvolvimento do Centro-Oeste.\nEssa posição de destaque é resultado de uma história construída por gerações que acreditaram no potencial da cidade e ajudaram a formar uma comunidade marcada pelo trabalho, pela coragem e pela busca permanente por crescimento. Anápolis avançou porque soube unir tradição e inovação, preservando suas raízes enquanto se preparava para novos desafios.\nAo completar 119 anos, a cidade celebra muito mais do que uma data no calendário. Celebra a trajetória de homens e mulheres que construíram um município forte, dinâmico e preparado para o futuro. Celebra a contribuição de trabalhadores, empreendedores, professores, profissionais da saúde, comerciantes, estudantes e famílias que, diariamente, ajudam a escrever essa história de conquistas.