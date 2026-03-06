Por que a mulher, mesmo desempenhando bem os papéis que a vida lhe confiou, por vezes não se sente plena? Onde reside a verdadeira realização da natureza feminina? A mitologia grega, por meio de seus símbolos, oferece caminhos para compreender essa questão ao apresentar modelos arquetípicos representados pelas deusas.\nAo abordar a mitologia, é necessário superar a ideia de que o mito é uma narrativa fantasiosa. Os mitos são estruturas simbólicas profundas que expressam realidades humanas universais. A simbologia revela que a vida não se limita à lógica racional; muitas experiências parecem ilógicas, mas ganham significado quando interpretadas simbolicamente.\nA vida manifesta-se por desafios, perdas e encontros que convidam ao desenvolvimento das virtudes. Da mesma forma, os mitos expressam verdades por imagens simbólicas. Platão recorria a eles quando reconhecia que certas realidades ultrapassavam os limites da argumentação racional.