Coube ao Papa Pio XII a reorganização das dioceses do Estado de Goiás ao criar em 26.3.1956 a nova Província Eclesiástica de Goiânia. Até então, tinha-se a Província Eclesiástica de Goiás, formada pela Arquidiocese de Goiás, Diocese de Porto Nacional, prelazias de Jataí, Alto Tocantins (Niquelândia), Ilha do Bananal e Tocantinópolis.\nAinda não havia o Estado de Tocantins, criado mais tarde, em 1988. Dom Emanuel Gomes de Oliveira, então Arcebispo de Goiás, propôs estudos para a reorganização das dioceses do Estado, considerando a nova capital Goiânia como arquidiocese. Ele veio a falecer no contexto da reunião prevista para a referida reorganização.\nSeu auxiliar, Dom Abel Ribeiro Camelo, eleito Vigário Capitular, coordenou os estudos e apresentou à Santa Sé o novo mapa: Arquidiocese de Goiânia, sede da Província Eclesiástica; dioceses de Goiás, Porto Nacional, Jataí e Uruaçu; Prelazias de Tocantinópolis, Cristalândia e Formosa. E assim se fez.