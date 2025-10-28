Goiânia, sendo a primeira cidade planejada no século XX no país, ostenta um legado ímpar que remonta à visão modernista de Attilio Corrêa Lima e a influência do conceito de cidade-jardim, priorizando as áreas verdes e uma estrutura organizada. Este rico histórico a posiciona como um modelo potencial, mas também impõe a responsabilidade de honrar esse planejamento.\nGoiânia tem tudo para ser referência para as cidades do Brasil inteiro, especialmente por sua notável concentração de áreas verdes que lhe rendeu o título de “Capital Verde” e por seu valioso patrimônio arquitetônico Art Déco. No entanto, para que esse potencial se concretize plenamente, é crucial resgatar e atualizar os princípios que guiaram sua fundação, adaptando-os aos complexos desafios da metrópole contemporânea.\nPensar, planejar e gerir uma cidade exige conhecimento técnico e respeito à experiência do servidor público. A gestão urbana moderna não pode prescindir da ciência e da expertise acumulada, transcendendo a mera burocracia para se tornar um processo contínuo de inovação e adaptação.