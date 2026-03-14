As fogueiras não são mais de madeira e fogo. A inquisição contra as mulheres na era moderna reflete o machismo estrutural e a misoginia que insistem em tentar nos calar e nos subjugar diariamente, ultrapassando os muros da sociedade e adentrando até mesmo os corredores dos Tribunais.\nNo mês de março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher (8), assistimos a uma tentativa de esvaziamento político da data, soterrando sob homenagens superficiais uma verdadeira luta que é, acima de tudo, pela sobrevivência. Na linha de frente da defesa dessas mulheres em situação de vulnerabilidade, não podemos aceitar o silêncio como destino.\nA eficácia dessa luta começa obrigatoriamente pelo resgate da história. O 8 de março não nasceu apenas de tragédias em fábricas americanas. Sua consolidação definitiva veio da bravura das operárias russas que, em 1917, iniciaram uma greve contra a fome, por “Pão e Paz”. Elas não pediram permissão: desafiaram o Czarismo e provaram que segurança e poder de decisão são direitos inalienáveis.