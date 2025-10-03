As ruas e a democracia sempre mantiveram relações muito estreitas desde os seus primórdios. Já na Grécia Antiga, a Praça Pública (Ágora) era o espaço onde se realizavam debates e se tomavam as decisões que definiam o destino das cidades. Na contemporaneidade, as redes sociais se revelaram um importante espaço de mobilização política, sobretudo a partir dos protestos da Primavera Árabe, em 2010, quando a maioria das manifestações foi articulada e organizada por meio delas.\nGuardadas as devidas diferenças de conteúdo, mas com forte semelhança quanto à forma, as manifestações de junho de 2013, no Brasil, podem ser consideradas um reflexo do modo de protestar inaugurado pela Primavera Árabe. Contudo, no Brasil de 2013, não foi fácil compreender o clamor das ruas, já que apareciam reivindicações de toda natureza: desde pedidos de retorno à ditadura militar até protestos contra e a favor do aborto.