O teólogo Jean Yves Leloup escreveu: “a utopia não é o irrealizável, mas o irrealizado”. A utopia convida pessoas que queiram trabalhar para torná-la realidade. E por falar em sujeitos da utopia, lembramos um deles: dom Antonio Ribeiro de Oliveira, natural de Orizona, em Goiás, e o 2° arcebispo de Goiânia.\nEle estaria completando o seu centenário de vida, nesse dia 10 de junho. A nossa amizade, construída na irmandade e na cumplicidade do Reino, foi se consolidando através das lutas e articulações da pastoral, sobretudo nos primeiros dez anos de seu pastoreio junto à Arquidiocese de Goiânia, período no qual tive a graça de participar da equipe de coordenação da pastoral.\nEu o vejo assim: de jogador de truco e apreciador da boa destilada de sua terra natal a um pastor certo para a hora certa. Grande conhecedor dos costumes, da cultura, da história e da política do povo do Centro Oeste, condições que o fizeram pastor muito próximo do rebanho. Dom Antonio, homem profundamente humano.