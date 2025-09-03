Pessoas que convivem com a dor crônica, hoje conhecida como fibromialgia, passaram a receber mais atenção das políticas públicas, que atualmente enxergam essa realidade com mais sensibilidade e acolhimento. Só quem enfrenta a síndrome sabe como é desafiador conviver diariamente com dores no corpo, que muitas vezes vêm acompanhadas de outros sintomas, como ansiedade, depressão, hipersensibilidade ao toque, ao frio, ao calor e a ruídos.\nA fibromialgia passou a ser mais estudada e compreendida no Brasil nos últimos 30 anos, mesmo sendo conhecida há bem mais tempo. Caracterizada pela dor muscular crônica e generalizada, a condição foi reconhecida como uma síndrome reumática pela Organização Mundial da Saúde em 1992. Esse reconhecimento abriu caminho para o avanço das pesquisas e para que a condição ganhasse o devido espaço na medicina.