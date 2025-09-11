O mau hálito, ou halitose (chamado pejorativamente de bafo), pode ser o sintoma de diferentes problemas na boca e mesmo no resto do corpo. É complicado conversar com uma pessoa que tenha um bafo de onça, como se diz popularmente, e tem um cheiro podre na boca, parecendo chiqueiro. Não sentir o mau cheiro do próprio hálito é uma situação bastante comum. Isso ocorre devido a um processo fisiológico de adaptação chamado Fadiga Olfatória.\nMuitos políticos, ao falar em discurso ou entrevista e até em conversas, soltam muita baforada fedida e podre; podemos assim definir e comparar analogicamente. Mentem descaradamente e falam cada asneira a todo momento e conversam abobrinha o tempo todo. São usurpadores porque não cumprem o que prometem, desrespeitando seus eleitores. Agem com demagogia.\nExistem os corruptos, que são os criminosos de uma sociedade. Roubam, matam e atravancam o progresso de uma nação. Outros, abusam de suas posições para sustentar o poder, status, riquezas e ainda são gazeteiros. Alguns falam bobagens e besteiras o tempo todo. Arrotam arrogância em suas falas descabidas. Usam de frases polêmicas para aparecer. Agem como moleques em seus comportamentos.