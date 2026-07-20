Goiás cresceu acima da média nacional nas últimas duas décadas consecutivas, impulsionado por uma economia diversificada e resiliente. O crescimento populacional do estado foi de 20% entre os dois últimos censos, contra apenas 7% na média nacional. Nesse cenário, Goiânia consolida cada vez mais sua posição como capital regional do Centro-Norte do país, atraindo novos moradores, empresas e serviços que alimentam a demanda por imóveis de forma contínua.\nMas o conceito de moradia tem passado por mudanças e a decisão de compra tem adquirido novas prioridades. Já não se trata de avaliar apenas a metragem ou o acabamento interno do imóvel, mas de analisar a infraestrutura que o cerca. Nesse cenário, ganha força no mercado imobiliário o conceito de novas centralidades urbanas, baseado no fortalecimento de regiões autossuficientes dentro das cidades, capazes de integrar moradia, trabalho, comércio e lazer em um único ecossistema.