Imagine você, produtor rural, que dedicou uma vida à terra, enfrentou secas, pragas, oscilações de mercado e, em um momento de dificuldade, buscou o amparo da lei. Entrou com um pedido de Recuperação Judicial, mecanismo que permite a reestruturação para continuar produzindo.\nÉ a chance de se reerguer, manter as lavouras e seguir gerando empregos e alimentos. Mas o Banco do Brasil, antes parceiro, agora lhe vira as costas. Decide não conceder mais crédito, alegando que você está em Recuperação Judicial. Essa atitude é mais que uma decepção: é um ataque à Constituição e um risco à mesa de cada brasileiro.\nProdutores rurais têm sido surpreendidos por essa postura alarmante. O Banco do Brasil, historicamente aliado do agronegócio, tem se recusado a conceder novos créditos ou a manter linhas existentes. Na prática, o produtor perde sua principal fonte de investimento justo quando mais precisa de apoio.