O sistema financeiro é sustentado por um ativo invisível, mas essencial: a confiança. Não é o prédio, não é a marca, tampouco o aplicativo. É a convicção coletiva de que os valores depositados estão protegidos por regras, lastro e muita responsabilidade. Quando qualquer desses requisitos se rompe, não é o banco que quebra, quebram o banco.\nO caso do Banco Master expõe de forma assustadora, a fragilidade que não pode ser tratada como episódio isolado, pois é uma repetição atualizada. A venda de ativos sem lastro, a estruturação de operações de alto risco e a expansão artificial de balanços, criam uma ilusão de solidez que, cedo ou tarde, cobra preço muito alto.\nO mercado financeiro não funciona por improviso. Exige supervisão efetiva, responsabilidade na gestão e prudência dos investidores. Quando essas exigências são relativizadas, ocorre o efeito dominó. A liquidez some, o prejuízo aparece, a desconfiança se espalha e o crédito encarece.