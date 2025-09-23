Assim como Jair Bolsonaro empurrou altas patentes militares para uma tentativa de golpe e a cadeia, o bolsonarismo acaba de conseguir uma proeza que por décadas foi exclusividade do PT: botar as esquerdas nas ruas de todas as capitais do País, lotando a Avenida Paulista e a Praia de Copacabana, como há muitos anos não se via. As manifestações da oposição encolhem, as de esquerda estão de volta.\nAo se unir ao Centrão para embolar a pauta da anistia com a PEC da Blindagem, ou da Bandidagem, a direita bolsonarista ultrapassou todos os limites e encheu as ruas de protestos. Mostrou, assim, que apesar de muito dinheiro, tropa, articulação e poder na internet, perdeu o eixo com o julgamento, as provas contundentes e a condenação de Bolsonaro. Está sem estratégia, botando os pés pelas mãos – como Eduardo Bolsonaro.