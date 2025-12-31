Em um país de contrastes brutais como o Brasil, onde a desigualdade social devora sonhos, e a economia patina em meio a crises cíclicas, qual pauta domina as manchetes e as conversas cotidianas? Saúde plena para todos, educação de qualidade, reforma tributária justa, desenvolvimento sustentável?\nNão! Antes, assistimos a um espetáculo deprimente: de um lado, a polarização tóxica - bolsonarismo versus lulismo (74% dos brasileiros – Datafolha) - com mútuas acusações de corrupção que os igualam, discursos virulentos que dividem a sociedade em trincheiras ideológicas; do outro, estultices nas redes sociais. Das 30,3 bilhões de mensagens diárias que são publicadas, em média, 24,2 bilhões contêm leviandades, fake news ou pornografia (o Brasil está entre os dez países que mais consomem pornografia no mundo – dados de 2025 / Brazil, DataReportal).