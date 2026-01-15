Homem é preso suspeito de matar mulher após briga de trânsito em Goiânia; homem morre após ser baleado em briga de trânsito em Anápolis; mulher é morta na frente dos filhos em discussão no trânsito; policial é morto a tiros após briga de trânsito; motorista de caminhonete mata motociclista em briga de trânsito em Goiânia; briga de trânsito por causa de buzina termina em morte em Goiânia.\nEssas são algumas manchetes, dentre muitas outras, sobre homicídios em confusão no trânsito. Já fui presidente em sessões de júri popular em muitos casos de mortes em briga de trânsito aqui na nossa capital. São utilizadas armas de fogo, faca, canivete, taco de sinuca, capacete, pedaço de pau, pedra, além de outros objetos mais variados.\nAs pessoas andam destemperadas e cada um querendo levar vantagem na selva de pedra no trânsito caótico aqui em Goiânia. Melhor ter paciência do que virar paciente. Buzina, xingamentos, gestos obscenos, lei do Gerson (querer levar vantagem em tudo) e valentia geram a confusão que pode culminar no óbito.