Setembro é o mês em que o amarelo ilumina ruas, escolas e instituições como um convite à reflexão. Mais do que uma campanha, o Setembro Amarelo é um apelo à vida, lembrando-nos da importância de falar sobre saúde mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), o suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos no mundo, o que revela a urgência de tratarmos do tema com seriedade e sensibilidade.\nComo escreveu Carlos Drummond de Andrade: “A dor é inevitável, o sofrimento é opcional”. A dor de muitos jovens, no entanto, é potencializada pela violência silenciosa do bullying. O bullying é um fenômeno que ultrapassa as fronteiras da escola, mas é nela que se manifesta de forma mais cruel.\nA UNESCO (2022) apontou que o Brasil é o segundo país com mais casos de bullying escolar no mundo. O dado é alarmante, mas não surpreende, quando observamos que quase um terço dos adolescentes brasileiros já relataram ser vítimas frequentes de agressões físicas, verbais ou emocionais.