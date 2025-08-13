Goiás está cada vez mais conectado e preparado para liderar a transformação digital no Brasil. Segundo dados divulgados recentemente pelo IBGE, 94% da população goiana utilizou a internet em 2024.\nIsso representa cerca de 6,1 milhões de pessoas, colocando o estado como o segundo mais conectado do país, atrás apenas do Distrito Federal. A média nacional é de 89,1%. O salto é expressivo: em 2016, apenas 71% da população goiana acessava a internet. Em oito anos, o avanço foi de 23 pontos porcentuais, consolidando Goiás como destaque nacional em conectividade.\nEsse crescimento está diretamente correlacionado à escolaridade. O acesso ultrapassa 99% entre quem tem ensino superior, mas ainda é de 84,2% entre pessoas com menor nível de instrução — o que reforça tanto os desafios quanto o potencial do estado em inclusão digital.