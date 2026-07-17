A atualização do Plano Diretor de Goiânia, realizada no ano de 2022, abriu vários caminhos para mudanças e começamos a ver agora, de forma prática, alguns dos impactos na cidade. Um dos exemplos é a possibilidade de condomínios terem unidades habitacionais sem vaga para carros. Essa é uma tendência do mercado imobiliário que começou a ser ofertada na capital goiana.\nA nova legislação permite a construção de empreendimentos residenciais com unidades sem vaga, o que atende a públicos diversos que não usam carro e contribui para a mobilidade urbana. No caso de famílias que ainda vivem no aluguel e não possuem um veículo, o Plano Diretor possibilitou a redução do custo do imóvel para a conquista do primeiro apartamento.\nAcompanho a evolução de um dos primeiros projetos com essa proposta em Goiânia com foco em habitação de interesse social, na região da Fazenda São José/Carolina Park, em que 80% dos apartamentos possuem vaga e os outros 20%, não. A MRV, empresa do Grupo MRV&CO, realizou estudo ao longo de cinco anos em empreendimentos da marca na capital que indicou que, em média, 50% das vagas de garagem permanecem ociosas.