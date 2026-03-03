Dia após dia, de norte a sul do país, as mulheres estão sendo assassinadas por ex-namorados, companheiros e maridos. Homens que não suportam ser rejeitados e partem para a violência extrema. Estamos indignadas e cansadas de sentir medo. O ano passado entrou para a história como um dos mais violentos para as mulheres brasileiras, com quatro mulheres assassinadas por dia. Foram 1.518 casos no ano, contra 1.464 em 2024. Em Goiás, pelo menos 60 mulheres foram mortas em 2025, num crescimento de 6% em relação a 2024.\nA tipificação do crime de feminicídio foi criada em 2015, quando ocorreram 535 mortes. Em 10 anos houve um crescimento de 316% no Brasil. O ano de 2026 já segue, infelizmente, sem sinais de rompimento com o ciclo de horror. Novos casos brutais sinalizam que a violência contra mulheres segue cotidiana em todo o país.