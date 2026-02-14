No Brasil, o carnaval chega a partir de Portugal com o chamado Entrudo, uma brincadeira em que pessoas arremessavam água, laranjas e outros objetos umas nas outras nas ruas. Ao longo do período colonial e imperial, a prática foi se misturando às influências africanas e dando origem aos ritmos brasileiros. Assim nasce a festividade com instrumentos, marchinhas de Chiquinha Gonzaga, samba e, mais tarde, as escolas de samba.\nDo ponto de vista etimológico, costuma-se associar a palavra ao latim carnivale, interpretado como “adeus à carne”, em referência ao período da Quaresma. Ainda que essa etimologia seja discutida, ela abre espaço a uma reflexão mais profunda, que não diz respeito apenas ao alimento, mas aos prazeres carnais em geral, que encontram nesse período um tempo de liberação e catarse antes da contenção quaresmal.