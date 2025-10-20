O centro de Goiânia carrega em suas ruas, praças e edifícios a história da nossa identidade coletiva. Ali estão preservadas marcas do planejamento urbano original, inspirado no estilo art déco, que em breve celebra cem anos de difusão no mundo e faz de Goiânia um dos principais patrimônios globais desse movimento.\nContudo, esse legado sofre com processos de descaracterização, fechamento de comércios e crescimento de vazios urbanos. É fundamental articular essa memória com políticas que respondam aos desafios atuais: habitação, cultura, emprego e qualidade de vida. Nesse sentido, o programa habitacional do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida (MCMV), volta a ser um instrumento decisivo. Em sua nova fase, o programa não apenas retoma a construção de unidades habitacionais, mas também direciona o olhar para áreas centrais e urbanas consolidadas.