A COP30 em Belém reposiciona o Brasil no centro do debate climático mundial e impõe uma tarefa urgente: transformar compromissos globais em políticas que atuem nas nossas paisagens e cidades. Se a Amazônia simboliza a proteção de florestas, o Cerrado é o bioma estratégico onde se decide a segurança hídrica, a resiliência dos territórios e a sustentabilidade da produção. Proteger o Cerrado é proteger nascentes, aquíferos e a capacidade de abastecer o país.\nMais de 85% da população brasileira vive em cidades, e é nelas que a crise climática se manifesta com maior intensidade: enchentes, ilhas de calor, estiagens e eventos extremos que já integram o cotidiano urbano. O recente tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu (PR), com destruição de bairros e perdas humanas, lembra que adaptação urbana deixou de ser uma agenda futura e virou prioridade imediata.