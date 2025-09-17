Goiânia sediou o Seminário Encruzilhada no Cerrado – Diálogos sobre Sustentabilidade, que reuniu pesquisadores da Fiocruz, UFG, UEG e da PUC Goiás, que foi anfitriã do evento. Por ocasião do Dia Nacional do Cerrado, comemorado no 11 de setembro, retomo neste espaço os apontamentos deste debate.\nA principal constatação é a grandeza deste bioma, que responde por 5% da biodiversidade do planeta e cerca de 23,9% do território nacional, com 6 mil espécies de plantas nativas. Berço das águas, o Cerrado é principal responsável pelas nascentes das bacias hidrográficas Amazônica, do São Francisco e Prata. Nele também estão localizados os aquíferos Guarani, Bambuí e Urucuia.\nO Cerrado é lar, há pelo menos 13 mil anos, de povos indígenas, aos quais se juntaram, nos últimos 500 anos, quilombolas, raizeiras, geraizeiros, retireiros, veredeiros, ribeirinhos, marisqueiras, pescadores e brejeiros, quebradeiras de coco babaçu, comunidades vazanteiras, comunidades de fundo e fecho de pasto e apanhadoras de flores sempre-vivas, constituindo um território de notável sociobiodiversidade.