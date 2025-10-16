O Cerrado responde por 55% da soja, 49% do milho e 85% do algodão produzidos no Brasil. Mais da metade da vegetação nativa segue preservada, e suas nascentes abastecem oito das doze maiores bacias hidrográficas do País. Esses dados dimensionam o peso de um bioma que, por muito tempo, esteve em segundo plano, mas que hoje se consolida como peça central para a segurança alimentar e a transição climática.\nCom essa perspectiva, levamos o Cerrado à Climate Week NYC, em Nova York, em setembro. No painel “Agricultura e Inovação no Cerrado”, abordamos como Goiás conecta produtividade, sanidade e logística com conservação. Não falamos apenas de grãos e fibras: falamos de empregos decentes, energia limpa e oportunidades para pequenos produtores que dependem de crédito acessível, infraestrutura e transferência de tecnologia. Defendemos, ainda, sistemas integrados – como ILPF – que aumentam a eficiência do uso da terra, reduzem emissões e conservam água, sem abrir mão da competitividade internacional.