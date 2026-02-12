O profeta Oséias há 700 antes de Cristo disse em seu livro sobre Israel: “Semeai para vós outros em justiça; chova justiça sobre vós”. Ele exortava seu povo sobre o afastamento de Deus.\nThamires Garcia compôs uma música que diz : “Com pés descalços, nação nos ombros. E o coração em chamas. Beijando o Filho até que Ele venha. E chova justiça”. A frase “até que ele venha e chova justiça” significa que o povo deve praticar a justiça e buscar a Deus.\nAlguém poderá indagar: será que está chovendo justiça no Brasil? Em termos de Poder Judiciário, o brasileiro confia na instituição? A prestação jurisdicional está a contento?\nO Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional, no qual apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto, com o objetivo de garantir o direito das pessoas e promover a justiça.