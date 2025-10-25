Goiânia nasceu fruto de um projeto político regional, num momento de expansão territorial no país. Era um símbolo da modernidade e do desenvolvimento e se tornou mais uma grande metrópole brasileira com suas dores, contradições e belezas. Todos que aqui vivem têm um caso de amor com Goiânia e merecem que ela se torne uma cidade cada vez mais feliz.\nFamosa por ter sido planejada, a capital no coração do cerrado enfrenta os mesmos desafios das outras cidades, exatamente em consequência do crescimento urbano sem planejamento e sem um olhar inclusivo e democrático. Os mais vulneráveis são empurrados para as periferias e sofrem com falta de infraestrutura, de saúde, educação e assistência.\nA cidade também se ressente com a verticalização e impermeabilização desenfreadas, frutos da especulação imobiliária. O Plano Diretor, aprovado em 2022, trouxe um limite ao tamanho dos novos prédios, mas a redução do adensamento ainda não começou. Ao mesmo tempo, o trânsito caótico é acentuado pela ausência de políticas efetivas de estímulo ao transporte público.