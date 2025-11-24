A crise climática deixou de ser uma previsão para se consolidar como um risco à saúde humana. O Lancet Countdown Latin America Report 2025 alerta para a lentidão na implementação de políticas de mitigação e adaptação. O documento enfatiza que a transição energética justa e a reorientação das economias para um modelo de baixo carbono não são apenas imperativos ambientais, mas estratégias diretas de promoção da saúde e de prevenção de doenças.\nAinda que a América Latina possua uma das maiores biodiversidades do planeta, grande capacidade agrícola e potencial para energia limpa e alimentação sustentável, a região continua entre as mais vulneráveis aos impactos ambientais. Eventos climáticos extremos como secas, ondas de calor, inundações, associados a deficiências de adaptação, financiamento climático insuficiente e sistemas alimentares insustentáveis intensificam as desigualdades estruturais entre populações rurais, tradicionais e urbanas.