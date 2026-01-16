A discussão sobre a necessidade de um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou relevância, especialmente diante de questões relacionadas à transparência e à integridade da magistratura brasileira. A proposta, liderada pelo ministro Edson Fachin, visa estabelecer normas claras de conduta para os integrantes da Corte, semelhante a modelos de outros países. Contudo, essa iniciativa enfrenta resistência e críticas, refletindo um cenário desafiador.\nFachin busca inspiração em códigos de ética de tribunais internacionais para estruturar diretrizes que fortaleçam a confiança pública na Justiça. A criação de um código é vista como essencial para garantir que os ministros atuem com integridade e para mitigar a percepção de politicagem e desvio de conduta, que frequentemente têm sido alvo de críticas.