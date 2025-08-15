Nos primeiros 7 meses do ano, Goiás alcançou a mesma quantidade de casos de Srag de todo o ano de 2024. Mais de 7 mil goianos tiveram doenças relacionadas à Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), sendo que mais de 400 vieram a óbito. São números expressivos e, por isso, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) instalou, em maio, a Sala de Situação de Doenças Respiratórias para realizar o acompanhamento estratégico das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (Srag), monitorando os dados de ocupação das unidades de saúde estaduais e a evolução dos casos em tempo real.\nEm junho, a sala de situação foi convertida em Centro de Operações de Emergências em Saúde por Srag (COE-Srag) e foi declarada situação de emergência por Síndrome Respiratória Aguda Grave, em resposta à ameaça das doenças respiratórias no Estado. Um passo essencial para enfrentar esse cenário preocupante. A Srag trata-se de um quadro clínico grave e potencialmente letal, geralmente causado por infecções respiratórias, como Influenza (gripe), Covid-19, vírus sincicial respiratório, rinovírus, dentre outros agentes.