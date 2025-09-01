O comércio varejista dificilmente suportará os ônus da taxa Selic a 15% ao ano, se ela permanecer mesmo nesse índice até o 1º trimestre de 2026, como projetam economistas de grandes bancos brasileiros. É a data em que, segundo eles, a taxa básica de juros deve começar a recuar - o Banco Central já sinalizou que nada muda até lá na Selic, a não ser que ocorra um movimento muito inesperado na economia. Enquanto isso, com a inflação, o consumidor vai perdendo o poder de consumo e o comércio, por outro lado, redobra a atenção, vendo a inadimplência aumentar a níveis alarmantes.\nFato é que, com os juros nas alturas, o consumidor não está conseguindo pagar suas contas. Pelo menos 30,2% da população brasileira está inadimplente, um índice que não se via desde setembro de 2023, conforme mostra a última Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.