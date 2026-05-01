Nos últimos anos, Goiânia tem registrado um crescimento consistente no lançamento de apartamentos compactos. A discussão, no entanto, vai além do volume: trata-se de um movimento estrutural ou apenas de um ciclo momentâneo do mercado?\nParte dessa expansão está ligada à demanda por investimento. Em cenários econômicos mais cautelosos, o imóvel volta a ser visto como ativo seguro, e unidades de menor metragem tendem a apresentar maior liquidez e facilidade de locação.\nDados do Airbnb mostram que o faturamento com locações por temporada em Goiás ultrapassou R$ 314 milhões em 2023, sendo R$ 56 milhões apenas em Goiânia, cenário que reforça fatores como turismo médico e corporativo, que ampliam o interesse por tipologias compactas em regiões consolidadas. Mas o fenômeno não se resume ao investidor.