A indústria da moda brasileira é uma das mais importantes do país, são mais de 25 mil empresas, cerca de 1,3 milhão de empregos e um faturamento de R$ 215 bilhões ao ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT). Mesmo com números tão expressivos, o setor enfrenta um desafio, o avanço dos produtos importados e a expansão das plataformas de ecommerce.\nDados do IEMI mostram que a participação das roupas importadas no consumo nacional passou de 14,5% em 2019 para 22,4% em 2025, ou seja, mais de uma em cada cinco peças consumidas pelos brasileiros já vem do exterior.\nDiante dessa nova realidade, surge uma questão fundamental: como fortalecer a produção nacional, ampliar a competitividade das empresas e preservar a geração de empregos? Em Goiás, esse desafio vem sendo enfrentado por meio de uma estratégia integrada entre o poder público, os empresários e a sociedade goiana.