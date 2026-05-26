O grande tema da semana é o fim da escala de trabalho 6x1, agora prevendo transição até 2027, como acertado entre os presidentes Lula e o da Câmara, Hugo Motta, e entre governo e oposição, mas essa prioridade não pode apagar os rastros destruidores do Congresso em áreas tão amplas, com um escândalo atrás do outro, sem a devida indignação, especialmente na semana passada, mas não só.\nO fim da 6x1 interessa aos trabalhadores e impacta o setor produtivo, a economia e as candidaturas do Congresso em outubro, do PT ao PL. O governo até trabalha com a hipótese de unanimidade. Quem ficará contra os eleitores? Quem só decide em causa própria?\nNeste momento, o STF julga uma decisão anterior do Congresso que reduz o tempo de inelegibilidade para políticos sujos e fica ainda mais feia em ano eleitoral, podendo trazer de volta figuras como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio condenado a 425 anos, dos quais cumpriu seis.