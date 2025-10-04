O pequeno negócio está no cotidiano de todos nós. É a padaria que abre cedo no bairro, o salão de beleza que gera o primeiro emprego, a oficina que mantém carros rodando, o produtor que abastece a feira. Ao escolher comprar do pequeno, não estamos apenas fazendo uma transação: estamos fortalecendo a economia local, ajudando a distribuir renda e dando condições para que famílias inteiras construam seu sustento. É dessa proximidade que nasce uma economia mais justa e uma sociedade mais equilibrada.\nEm Goiás, essa realidade tem números expressivos. Hoje, 95% das empresas do estado são micro e pequenas – quase 900 mil empreendimentos ativos. Juntos, eles respondem por 38% de toda a riqueza produzida e foram responsáveis por 67% do saldo de empregos formais em 2025. Cada porcentagem representa histórias de vida, oportunidades abertas e a força de uma economia que pulsa de baixo para cima.