A responsabilidade da Fundahc com a saúde não é de hoje, nossa história começou em 1998, quando um grupo de professores, servidores e médicos do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG), do qual fazia parte, criou uma alternativa para garantir o atendimento de qualidade aos usuários do SUS.\nCom recursos próprios, criamos a Fundação de Apoio ao HC (Fundahc), da qual me tornei o primeiro diretor-executivo. Ocupávamos uma única sala da Faculdade de Medicina da UFG e, com muito empenho, a fundação cresceu. Em pouco tempo, mais de mil funcionários do HC mantinham vínculo com a Fundahc, tornando-a indispensável para a continuidade dos serviços hospitalares.\nJunto da cogestão do HC, iniciamos um programa de incentivo à pesquisa, apoiando professores e pesquisadores das faculdades da área da saúde da UFG. Esse compromisso com a formação e a produção científica permanece até hoje. A atuação da Fundahc se estende da gestão de unidades de saúde à coordenação de projetos de pesquisa, ensino e extensão, contribuindo de forma decisiva para a formação de novos profissionais.