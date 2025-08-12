O Brasil vive uma crise institucional silenciosa, onde a aparência de normalidade democrática esconde concentração inédita de poder nas mãos de um único magistrado. Desde 2019, com a instauração do inquérito das fake news por Dias Toffoli e sua entrega direta a Alexandre de Moraes, criou-se um precedente perigoso que permitiu ao ministro acumular funções de investigador, acusador e julgador — rompendo a lógica fundamental da separação de poderes.\nA partir daí, Moraes expandiu sistematicamente sua atuação para investigações envolvendo ataques virtuais, milícias digitais, atos de 8 de janeiro e o processo eleitoral de 2022. Como presidente do TSE, julgou ações contra os mesmos atores políticos que teve o poder de investigar.\nAtualmente, pode censurar redes sociais, decretar prisões preventivas indefinidas, manter investigações abertas por tempo indeterminado e anular decisões do Congresso — como demonstrado na reversão do decreto legislativo sobre IOF. Em 2024, apenas 19% das decisões do STF foram colegiadas; o restante por decisões monocráticas, muitas dele.