As concessões e as parcerias público-privadas (PPPs) vêm se consolidando em Goiás como instrumentos estratégicos de política pública, voltados a ampliar a capacidade de investimento do Estado e a qualificar os serviços oferecidos à população. São alternativas administrativas que organizam a cooperação entre o poder público e a iniciativa privada sob bases legais, critérios de desempenho e repartição de riscos, com horizonte de longo prazo.\nDessa forma, o Estado preserva seu papel de planejamento e fiscalização enquanto atrai capital e eficiência operacional. Com a demanda por infraestrutura crescendo acima da disponibilidade orçamentária, essa agenda se afirma como vetor relevante para o desenvolvimento goiano.\nA concessão do Complexo Serra Dourada, oficializada em abril de 2025, é um dos marcos mais representativos desse processo. O contrato, com prazo de 35 anos, transfere à iniciativa privada a modernização, a operação e a manutenção do Estádio Serra Dourada, do Goiânia Arena e do parque poliesportivo, com investimentos que podem superar R$ 300 milhões. O projeto requalifica um patrimônio de alto valor simbólico e amplia sua vocação para o esporte e o lazer.