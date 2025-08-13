O que se tem constatado ultimamente é que as provas e concursos aplicados na área jurídica apontam para aferir o que o candidato não sabe em detrimento de procurar estabelecer o que ele conhece. Inventam questões tiradas do rodapé de livros físicos e e-books, além de perguntas mirabolantes, talvez querendo mostrar que o examinador sabe tudo. É o bicho papão da sabedoria humana.\nAlgumas instituições, evidente que nem todas, enchem o bolso de dinheiro com a elaboração das provas e concursos e parece que quantos menos pessoas logram êxito em aprovação, mais a instituição se gabarita a futuramente aplicá-las em outras ocasiões. Em alguns concursos públicos, a exigência de conhecimento parece ultrapassar o razoável, muitas vezes cobrando detalhes que não são essenciais para o exercício da função.