A reforma tributária deixou o campo das projeções e entrou na rotina das empresas. Notas fiscais começam a refletir os novos tributos, sistemas passam por adaptações e regras sobre prazos e obrigações exigem acompanhamento.\nMuitos empresários procuram soluções externas para o momento de transição. Mas uma das respostas mais importantes já está dentro do negócio: a contabilidade. Em 2026, ano de testes e ajustes, identificar falhas antes que produzam efeitos financeiros será decisivo.\nO empresário, concentrado na operação, dificilmente acompanhará sozinho cada mudança. É aí que o contador assume função estratégica: interpretar cenários, antecipar riscos e transformar informação em decisão. O novo sistema reforça essa importância.\nCom a reforma, boa parte do que a empresa adquire poderá gerar créditos tributários. Porém, aquilo que não for corretamente identificado e registrado pode deixar de virar crédito. Não é só uma falha burocrática: é dinheiro que pode ficar para trás, mês após mês. Acompanhar esses valores será tarefa contábil essencial.