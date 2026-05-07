A confiança é um ativo invisível, mas decisivo para o funcionamento da economia e das instituições. Ela sustenta contratos, viabiliza investimentos e orienta decisões públicas e privadas. Sem confiança, o custo das transações aumenta, o risco se amplia e o desenvolvimento perde consistência.\nÉ nesse ponto que a contabilidade deixa de ser apenas uma atividade técnica e assume um papel estrutural. Ao organizar, registrar e interpretar informações, ela cria as bases para que empresas, governos e a sociedade tomem decisões com segurança. Não se trata apenas de números, mas da qualidade, da consistência e da credibilidade desses números ao longo do tempo.\nNo ambiente empresarial, a contabilidade permite avaliar desempenho, projetar cenários e corrigir rumos com base em evidências. Sem informações confiáveis, o crescimento se torna uma aposta. No setor público, sua função é ainda mais sensível: garantir transparência, controle e responsabilidade na gestão dos recursos. Quando esses elementos falham, o impacto recai diretamente sobre a sociedade, com perda de eficiência e de confiança institucional.