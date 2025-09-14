As áreas públicas são imprescindíveis para o desenvolvimento da cidade, espaços destinados ao bem-estar de toda a coletividade. A sua proteção não é apenas uma legalidade, mas um pilar da ordem urbanística. Nesse cenário, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Goiânia assume um papel crucial, não apenas como a guardiã do patrimônio público, mas também como um ator fundamental na construção de soluções.\nAs áreas públicas são essenciais para o equilíbrio ambiental, para a implantação de equipamentos comunitários e para a organização da cidade. A sua defesa jurídica é uma atribuição constitucional da PGM. A ocupação irregular desses espaços, expressamente vedada pela Constituição Federal, Código Civil e Código de Posturas do Município, representa uma afronta à ordem urbanística e prejuízo a toda a coletividade.