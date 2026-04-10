Goiânia nasceu marcada pela arborização. Planejada como uma cidade-jardim, construiu sua identidade urbana a partir de avenidas arborizadas, parques e da presença intensa da vegetação no espaço público. Esse desenho nunca foi apenas estético: sempre esteve ligado ao conforto térmico, à qualidade ambiental e à relação equilibrada entre cidade e natureza.\nNas últimas décadas, porém, essa característica vem sendo fragilizada. O crescimento urbano acelerado, a verticalização, a ampliação do sistema viário e a falta de integração entre arborização e infraestrutura urbana resultaram em conflitos constantes entre árvores, fiação aérea, calçadas e serviços públicos. Podas drásticas, supressões mal justificadas e manejo inadequado passaram a comprometer um patrimônio ambiental que levou décadas para se consolidar.