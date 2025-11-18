Em uma época marcada por transformações e pela ameaça do esquecimento, preservar tradições se torna um ato de resistência. É nesse espírito que as cidades de Catalão, Ouvidor e Três Ranchos, no sudeste de Goiás, celebram juntas as Congadas, uma das mais vibrantes manifestações da cultura popular brasileira.\nA Congada é um encontro de memórias, espiritualidade e identidade. Não à toa foi reconhecida em 2025 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil. O registro foi feito no Livro dos Saberes, dedicado a expressões que envolvem modos de fazer enraizados no cotidiano de comunidades brasileiras.\nNascida da fusão entre tradições africanas e elementos do catolicismo popular, essa manifestação surgiu no período da escravidão, quando os negros escravizados encontraram nas festas religiosas, especialmente nas celebrações dedicadas à Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, um espaço de liberdade simbólica. Nesse território sagrado, música, dança e fé se entrelaçaram à memória ancestral, transformando dor em beleza, silêncio em canto e opressão em resistência cultural.