No atual estágio da sociedade brasileira, há verdades tão evidentes que, embora pareçam óbvias, ainda precisam ser ditas. Uma delas é o papel essencial dos três poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — que devem atuar de forma autônoma e independente em qualquer república democrática. No entanto, parte do atual Parlamento dá sinais preocupantes de desconhecimento desse princípio ou, pior, parece trabalhar para subverter a ordem democrática a partir de dentro do próprio Legislativo.\nHistoricamente, regimes autoritários iniciam-se com o fechamento do Congresso e a substituição do Judiciário por instâncias subordinadas ao poder central. A análise das atitudes recentes de um grupo majoritário na Câmara dos Deputados — muitos deles ligados ao chamado “centrão” — indica um descompromisso com os pilares republicanos.