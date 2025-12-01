Opinar sobre economia e política sem as contaminações ideológicas exige esforço de isenção e apoio em autores respeitados. Um deles é o economista André Lara Resende, que em 2020 publicou Consenso e Contrassenso – Por uma Economia Menos Dogmática.\nA atual conjuntura econômica traz à tona reflexões relevantes de sua obra, especialmente as “inconsistências” nas formulações que orientam a política econômica e fiscal do País. Lara Resende lembra que a economia não é uma “ciência pura”, como a física ou a química, cujos resultados se comprovam em laboratório. Ela se apoia em um conjunto de ideias e interpretações, o que a torna mais sujeita a visões e crenças – e, portanto, mais frágil em seu caráter científico.\nNesse contexto, o autor destaca a fragilidade da teoria da moeda. No passado, seu valor era atrelado a metais preciosos; mas, desde a Conferência de Bretton Woods, no pós-guerra, o mundo migrou para o sistema fiduciário – sustentado na confiança e na capacidade produtiva dos países.