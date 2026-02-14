Recentemente, uma declaração do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, causou ampla repercussão ao propor a redução de até 35% no valor dos plantões médicos da rede municipal. A justificativa foi a existência de um suposto excesso de médicos, expondo uma realidade preocupante: profissionais cada vez mais pressionados a aceitar condições precárias de trabalho, com jornadas extensas e remuneração em queda. Esse cenário revela não apenas a desvalorização da carreira médica, mas falhas estruturais no planejamento da formação profissional.\nEsse debate se insere em um contexto mais amplo. Nos últimos 15 anos, Goiás experimentou uma expansão acelerada e pouco criteriosa dos cursos de Medicina, passando de apenas três para dezoito escolas médicas. O crescimento expressivo do número de vagas não foi acompanhado, na mesma proporção, por mecanismos eficazes de controle de qualidade, fiscalização e garantia de formação adequada.