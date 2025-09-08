A robustez do cooperativismo em Goiás tem sido traduzida a cada ano em números superlativos. Em 2024, os R$ 70,7 bilhões em ativos totais do setor alcançaram um avanço notável de 17,6% em apenas um ano. A cifra ganha ainda mais peso quando comparada à economia do estado, correspondendo a 21% do Produto Interno Bruto (PIB) goiano.\nEsse crescimento exponencial fica evidente na retrospectiva dos últimos cinco anos: um salto de 230% desde 2019, quando os ativos somavam R$ 21,4 bilhões. Essa trajetória demonstra uma consolidação veloz e uma capacidade de geração de valor que atrai cada vez mais investimentos e cooperados.\nOs números transcendem a análise econômica fria e também se tornam um poderoso indicador social. Mostram que, para centenas de milhares de pessoas no estado, cooperar é o caminho mais seguro e rentável para o futuro.