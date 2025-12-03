É salutar que olhemos para o futuro com uma perspectiva analítica, entendendo onde estamos e onde podemos chegar. O cooperativismo de crédito vive um momento decisivo, em que crescimento e responsabilidade caminham juntos.\nA recente Resolução CMN nº 5.219/2025, publicada pelo Conselho Monetário Nacional, insere o sistema em um novo patamar regulatório ao reforçar a importância da gestão de riscos, da governança e da transparência como pilares da sustentabilidade cooperativa. A medida não apenas disciplina aspectos operacionais, como o financiamento de capital de giro de cooperativas agropecuárias, mas também sinaliza uma maturidade maior do setor, que passa a ser visto como protagonista do sistema financeiro nacional.\nEssas exigências elevam o nível de profissionalismo esperado das cooperativas, ao mesmo tempo em que preservam sua essência: a gestão compartilhada e a responsabilidade coletiva sobre resultados. A norma convida cada cooperativa e cada associado a refletirem sobre seu papel na mitigação de riscos e na perenidade do modelo.